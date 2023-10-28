السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البورصة المصرية للسلع تطرح 10 الآف طن قمح للمطاحن غدا

القمح
القمح

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 89 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، ما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار، حيث من المقرر طرح غدا 10 الآف طن قمح.

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

وتستعد الحكومة برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج مالتوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالأساليب العلمية وباستخدام التقاوي طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.

txt

وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج عدد من المنتجات في البورصة السلعية

وتهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، حيث يستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما تساهم البورصة السلعية في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية

من جهة أخرى، كان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، أن البورصة السلعية مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.

البورصة المصرية للسلع سلعة القمح المستورد غلاء الأسعار أسعار المنتجات أصحاب المطاحن إرتفاع أسعار القمح

مواد متعلقة

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

المستشار معتز خفاجى: الثورة ضد «الإخوان» قلبت الترابيزة على مخطط تقسيم مصر.. وربنا يكون فى عون السيسى

عبد الغفار: بدأ الطريق نحو إعلان مصر خالية من فيروس سى.. وضم ١١٦ ألف مريض لتلقى العلاجات المتقدمة ببرنامج الكشف المبكر عن سرطان الكبد برعاية الصحة وباير العالمية

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل