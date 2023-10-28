البورصة المصرية للسلع تطرح 10 الآف طن قمح للمطاحن غدا

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 89 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، ما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار، حيث من المقرر طرح غدا 10 الآف طن قمح.

وتستعد الحكومة برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج مالتوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالأساليب العلمية وباستخدام التقاوي طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.

وتهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، حيث يستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما تساهم البورصة السلعية في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية

من جهة أخرى، كان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، أن البورصة السلعية مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.