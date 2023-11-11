السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف عن القضية الفلسطينية: التهجير القسرى هو والموت سواء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يمكن تجاوز الحديث عن الأحداث الجارية في المنطقة بأكملها، مشيدًا بالدور والجهود والمواقف التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالحفاظ على أمن مصر القومي من خلال رفض أي حلول للقضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية.

وشدد وزير الأوقاف على أن التهجير في حد ذاته هو جريمة إنسانية وأن التهجير القسري هو والموت سواء وأن إخراج المرء من بيته يعنى إخراج الإنسان من الحياة.

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المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف وزير الأوقاف، عبر كلمته في المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل النسخة الثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن هناك محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الدور المصري هو الأعظم في الدفاع عن القضية الفلسطينية بحيث كانت أكثر من ثلثي المعونات الإغاثية لقطاع غزة كانت من مصر.

ولفت جمعة، إلى أن الوزارة حرصت على دعم الدولة المصرية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من خلال إصدار بيان واضح بهذا الأمر، بجانب مبادرة الوزارة بإرسال مائتي طن من السلع الغذائية لأهالي غزة و50 طن لحوم.

وأوضح أنه جارٍ التنسيق من وزارة الصحة من أجل إرسال قافلة طبية متكونة من عدد من أطباء العظام والممرضات العاملين في مستشفى الدعاة من أجل المساهمة في معالجة مصابي قطاع غزة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على الإشارة إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من خلال خطب الجمعة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أن من الخطورة بمكان تسرب حالة الإحباط واليأس في مواجهة الأحداث الجارية.

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