وكيل "صحة أسيوط" يفاجئ العاملين بالقومسيون الطبى ويوجه بفتح لقاءات حوارية مع المواطنين

فاجأ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، يرافقه الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشئون الوقائية، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، العاملين بالقومسيون الطبي العام بأسيوط، وتفقدوا سير العمل به.

وخلال جولته على مقر القومسيون الطبي بأسيوط، رفقة الدكتور أسامة حجازي عبدالموجود، مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط، تابع سير العمل مؤكدًا ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضى والمترددين لتلقي الخدمة للتعرف على أهم الملاحظات، وتذليل أي مشكلات، والتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

وعقد الوفد لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضى والمرافقين وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه تم وضع خطة لمفاجئة كافة المنشآت الصحية، المستشفيات والوحدات، في كل أنحاء أسيوط في مختلف الأوقات، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأوضح أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات وتقديم كل الخدمات الصحية والوقوف على مشاكل المرضى.

جانب من الجولة

جانب من الجولة