خالد يوسف في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج "الإسكندراني"

دخل المخرج خالد يوسف معسكرا مغلقا للانتهاء من أعمال مونتاج ومكساج الفيلم السينمائي الجديد “الإسكندراني” للنجم أحمد العوضي.

وكان أبطال الفيلم قد انتهوا من تصويره خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن استغرق الفيلم شهرا ونصف تصوير، حيث تم تصوير العمل بين القاهرة والإسكندرية، حيث من المنتظر عرض الفيلم مطلع العام الجديد 2024.

فيلم "الإسكندراني" يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد العوضي في عالم السينما، حيث يقوم بتقديم شخصية "بكر الإسكندراني" خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

ويجسد أحمد العوضي دور "بكر الإسكندراني" ووالده بيومي فؤاد أحد تجار السمك بالإسكندرية، ينشأ بينهم خلاف حاد، وتتصاعد الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" التي تجسد شخصية فتاة إسكندرانية تدعي قمر تعيش حياة ظالمة، ولكنها تكافح مثل أي امرأة مصرية، وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

قصة فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني، من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو بطولة النجم أحمد العوضي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج خالد يوسف.