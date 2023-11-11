السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": بدء الشعور بالأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا سنبدأ الشعور بالأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة، حيث أننا نشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار، ومحسوسة أكثر خلال فترة الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت: أن البداية الرسمية لفصل الشتاء تبدأ 21 ديسمبر المقبل، لكننا سنشعر بأجواء شتوية تدريجيًا بداية مع دخول النصف الثاني من فصل الخريف.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أنه بنهاية الأسبوع الجاري نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

وتابعت: نشهد نشاط للرياح الذي يساهم في الشعور بمزيد من انخفاض درجات الحرارة، حيث أننا نشهد طقس خريفي مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، واليوم تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: بأن اليوم نشهد بعض التقلبات الجوية خلال فترة المساء، حيث إننا نشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية، ما يؤدي لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات جنوب الوجه البحري.

طقس خريفي سقوط أمطار الأرصاد القاهرة الكبرى سقوط أمطار على القاهرة الكبرى

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