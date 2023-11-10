"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وتكشف موعد انخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عودة انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيثُ تشهد البلاد بداية من اليوم الجُمعة، انخفاضًا للحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أنَّ الأجواء تتغير يوم تلو الآخر وفق التغيرات الطبيعية والجوية المُتغيرة، مُشيرة إلى أن الأجواء تميل إلى البرودة ليلًا، خاصة في أوقات الليل المتأخيرة، وللحرارة نهارًا، خاصة في أوقات الظهيرة.

وقالت الهيئة، إنَّه تتوافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق الجبلية، خاصة مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، نظرًا لطبيعة انحباس المياه التي تؤدي إلى أمطار على المناطق الجبلية، وذلك على فترات متقطّعة.

كما تنشط الرياح المثيرة والمصاحبة للسحب الرعدية، وأيضًا الرمال المثيرة والأتربة التي تحجب الرؤية أحيانًا، وذلك على فترات من مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى الجنوب.

وبالنسبة لـحالـة الطـقس ودرجـات الـحـرارة الـمتوقـعـة، فـأوضـحـت الـهيـئـة، بـأنَّـه يـسود طـقـس مـائـل لـلـحرارة خـلال فـتـرات النـهـار عـلى الـقاهـرة الـكبـرى والـوجـه الـبحـري، مـعتـدل أحـيانًا على السواحل الشمالية، ويكـون حار على جـنوب سيـناء وشـمـال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الـلـيل مـائل لـلـبـرودة فى آخره على شـمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلّق بأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، أوضحت "غانم" أنَّها تتمثّل في شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وحذرت عضو هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، غدًا الخميس، حيثُ تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.