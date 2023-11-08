"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الغد والظواهر الجوية المتوقعة هذا الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات فرص الأمطار، غدًا، بجميع أنحاء الجمهورية وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د.منار غانم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، خلال هذا الأسبوع بدءًا من الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت غانم، لـ"الدستور"، إنَّ البلاد تشهد خلال الأيام المقبلة، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أشارت غانم إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ووفقًا لخريطة التنبؤات الجوية، أوضحت غانم أنَّ هناك وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الخميس

ويشهد الطقس غدًا انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة، حيثُ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يتعلّق بأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، أوضحت "غانم" أنَّها تتمثّل في شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وحذرت عضو هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، غدًا الخميس، حيثُ تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.