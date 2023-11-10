"الأرصاد": طقس خريفى مائل للحرارة اليوم والقاهرة تسجل 28 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس، اليوم الجمعة، الموافق 10 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض خلال فترات النهار خصوصًا في السواحل الشمالية.

“الأرصاد”: انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذا بفعل الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، متابعة: "بدأنا أيضًا نشهد انخفاضًا كبيرًا في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر".

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن تكون 28 درجة مئوية، حيث نشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار وتحديدًا في فترة الظهيرة وفور غياب أشعة الشمس تنخفض قيم درجات الحرارة، خصوصًا أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.