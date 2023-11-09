"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

وقالت "غانم"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، إنّ درجات الحرارة بداية من اليوم ستبدأ في الانخفاض بمعدل درجتين، مشيرة إلى أن الانخفاضات طفيفة وسنبدأ بالشعور بها خلال الأيام المقبلة بشكل كبير؛ بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

وأضافت أن الكتل الهوائية منخفضة في درجات حرارتها، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وأغلب محافظات شمال البلاد ستشهد الانخفاضات الطفيفة في قيم الحرارة وأجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على أغلب المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم الأنحاء في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خصوصًا المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.