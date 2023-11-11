السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يتفقد أرض أم المعونة الإلهية بإيبارشية المنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أرض أم المعونة الإلهية بالإيبارشية.

جاء ذلك من أجل الوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة الاستعدادات الجديدة لإقامة المشروعات الإيبارشية، تحت إشراف مكتب التنمية بالإيبارشية.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للعاملين بالمشروع، ثم أعطى توصياته لهم، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، كما أكد نيافته أهمية التفاني في العمل.


وكان قد احتفل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بحدائق القبة.

شارك في الصلاة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والشماس الإنجيلي جواو دوس سانتوس، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال، ناقلًا محبة، وبركة قداسة البابا فرنسيس، إلى شعب الرعية.

وأكد الأب البطريرك في عظته أهمية الاحتفال بعيد شفيع كنائسنا، كونها تدعونا دائمًا إلى التمسك بالأعمال، التي تبني الإنسان، كما شدد غبطته على أن الكنيسة هي علامة ملكوت الله، وسط العالم.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

الانبا باسيليوس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مطران المنيا للكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي المنيا للأقباط الكاثوليك

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