الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد الملاك ميخائيل في كنيسته بحدائق القبة

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

احتفل  الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بحدائق القبة.

شارك في الصلاة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والشماس الإنجيلي جواو دوس سانتوس، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال، ناقلًا محبة، وبركة قداسة البابا فرنسيس، إلى شعب الرعية.

تفاصيل الاحتفال

وأكد الأب البطريرك في عظته أهمية الاحتفال بعيد شفيع كنائسنا، كونها تدعونا دائمًا إلى التمسك بالأعمال، التي تبني الإنسان، كما شدد غبطته على أن الكنيسة هي علامة ملكوت الله، وسط العالم.

 في سياق آخر، كان الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد التقى بخدمة يسوع الراعي، لكبار السن، بمنطقتي الحواصلية، ومنسافيس.

أقيم اللقاء تحت شعار "الصلاة من أجل السلام"، وذلك بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية، بمشاركة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة.

شارك أيضًا الأب عمانوئيل عبدالله، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية، والأب أشعياء مكرم، راعي كنيسة مار جرجس، بمنسافيس، والأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، بالإضافة إلى عدد من الأخوات الراهبات.

عظة كيف نعيش السلام في الحياة؟

وألقى مطران إيبارشية المنيا عظة خلال اللقاء بعنوان "كيف نعيش السلام في الحياة"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

الأنبا إبراهيم اسحق للأقباط الكاثوليك بطريرك الإسكندرية الملائكة ميخائيل بطريرك الكاثوليك بطريرك الاقباط الكاثوليك عيد الملاك ميخائيل

مواد متعلقة

تفاصيل رسالة البابا فرنسيس إلى المشاركين في منتدى باريس السادس حول السلام

الأنبا بشارة يشارك في الرياضة الروحية بمناسبة عيد مارجرجس بكنيسته ببنجع الدك

متروبوليت اللاذقية يزور الأردن لإعلان عودة الشّركة الكنسيّة بين بطريركيتي أنطاكية والقدس

بطريرك القدس للاتين يترأس وقفة صلاة من أجل السلام فى الأرض المقدسة

القس أندريه زكى يشارك فى حفل تنصيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالوراق

غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بروض الفرج

اليوم انطلاق مولد احتفالات مار جرجس بالرزيقات حتى 16 نوفمبر

المدبر البطريركى للكلدان يستقبل سفير النمسا فى مصر بدار المطرانية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة فى صناعة التعدين

روسيا ترفض اتهامها بالتورط فى تشويه نجمة داود فى باريس

أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز محددات زيارة أمير قطر للقاهرة (فيديو)

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس