بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد الملاك ميخائيل في كنيسته بحدائق القبة

احتفل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بحدائق القبة.

شارك في الصلاة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والشماس الإنجيلي جواو دوس سانتوس، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال، ناقلًا محبة، وبركة قداسة البابا فرنسيس، إلى شعب الرعية.

تفاصيل الاحتفال

وأكد الأب البطريرك في عظته أهمية الاحتفال بعيد شفيع كنائسنا، كونها تدعونا دائمًا إلى التمسك بالأعمال، التي تبني الإنسان، كما شدد غبطته على أن الكنيسة هي علامة ملكوت الله، وسط العالم.

في سياق آخر، كان الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد التقى بخدمة يسوع الراعي، لكبار السن، بمنطقتي الحواصلية، ومنسافيس.

أقيم اللقاء تحت شعار "الصلاة من أجل السلام"، وذلك بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية، بمشاركة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة.

شارك أيضًا الأب عمانوئيل عبدالله، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية، والأب أشعياء مكرم، راعي كنيسة مار جرجس، بمنسافيس، والأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، بالإضافة إلى عدد من الأخوات الراهبات.

عظة كيف نعيش السلام في الحياة؟

وألقى مطران إيبارشية المنيا عظة خلال اللقاء بعنوان "كيف نعيش السلام في الحياة"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.