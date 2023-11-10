بطريرك القدس للاتين يترأس وقفة صلاة من أجل السلام في الأرض المقدسة

أقيمت وقفة صمت وصلاة لمسيحيي القدس بالتعاون بين رعية اللاتين في القدس ومركز السبيل وكشاف العرب الكاثوليك، ترأسه غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، والأساقفة والكهنة من مختلف الطوائف المسيحية، وعدد من الرهبان والراهبات والمؤمنين من أبناء القدس.

لانفقد الأمل بالسلام

خلال الوقفة عبروا في صلاتهم التي تضمنت كلمة افتتاحية من الأب إبراهيم فلتس، النائب العام لحراسة الأرض المقدسة، الذي رحب بغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وأشاد بموقفه وشجاعته في خضم هذه الظروف، وتلاها العديد من الصلوات والطلبات ومجموعة من التراتيل التي قدمها الطلاب الصغار.

نختار الصلاة بدلًا من القتل والدمار

وبعد سماع الإنجيل المقدس، إنجيل التطويبات، جاء في كلمة بطريرك القدس للاتين: "يجب ألا نفقد الأمل بالسلام، نحن نعلم ما علينا فعله، أن نصلي وأن نختار الصلاة بدلًا من القتل والدمار، فالكلمة النهائية هي للحياة"، كما عبر عن تضامنه مع أهلنا في القطاع وسائر الأرض المقدسة، موضحًا الجهود المبذولة لوقف العدوان والوصول إلى حلّ عادل وشامل.

جدير بالذكر أنه منذ اندلاع الحرب منذ شهر كامل، ومع ذلك لا يزال الأمل ينبض في قلوب المؤمنين المجتمعين في كنيسة العائلة المقدسة رافعين صلواتهم كل يوم، مساندين بعضهم البعض، كما أظهر قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، دعمه الكبير لهم من خلال اجراء اتصال يومي مع الاب يوسف الكاهن المساعد وراهبات الام تريزا وراهبات الوردية ليتفقد أحوال الرعية في غزة والصلاة معهم وتعزيتهم وسط شدائدهم ومنحهم بركته.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023 لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.