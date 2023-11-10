الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم انطلاق مولد احتفالات مارجرجس بالرزيقات حتى 16 نوفمبر

الكنسية
الكنسية

تنطلق احتفالات  مولد مارجرجس بالرزيقات في الأقصر، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023.

ويترأس مراسم الاحتفالات أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، ومنهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والآباء رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات والمحافظات المجاورة، وذلك بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

 أبرز المعلومات عن دير مارجرجس

ويقع دير "مارجرجس" بالرزيقات على مسافة 13 كم جنوب أرمنت و5 كم جنوب غرب قرية الرزيقات، وسمي الدير بالرزيقات لأن الأقباط اعتادوا على إلصاق اسم القرية القريبة منه باسم الدير.

و تضم الكنيسة هيكل باسم مارجرجس شفيع الكنيسة، وهيكل باسم الأنبا أنطونيوس، بالإضافة لهيكل باسم الأنبا متاؤس الفاخوري تضم الكنيسة هيكل باسم السيدة العذراء وهيكل باسم الملاك وهيكل الشهداء وصحن الكنيسة، والكنيسة لها 3 أبواب رئيسية للجهات المختلفة البحرية والغربية والجنوبية

يذكر أنه بدأ الأنبا أغاثون عقب انتدابه 1975م، بأول أعمال الترميم بالدير وبناء سور جديد له بدلا من السور المهدم.

وبدأت أول فعاليات لعيد مارجرجس بالرزيقات في سنة 1975،  وفي  14 يوليو عام 1978 أرسل الأنبا بموا إلى الدير الأنبا بيشوي خمسة من الشبان لرهبنتهم تمهيدا لنقلهم إلي دير مارجرجس بالرزيقات لتعميره رهبانيا.

مليون شخص يزورون دير الرزيقات خلال الاحتفالات السنوية

يُذكر أن عدد الزائرين بدير الرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا، خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني.

 ويتم الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين.

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