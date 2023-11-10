السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم السيد: تصاعد الأحداث في غزة يُهدد مستقبل الاستثمارات بالمنطقة

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مدى تأثر القطاع الخاص والانتاج والاستثمار في مصر بـ الحرب في غزة ، قائلًا: “أي مستثمر سيأتي إلى المنطقة العربية في ظل تاعد الحرب على غزة، سيصاب بحالة من الخوف والتردد بشأن الاستثمار، خاصة مع احتمالات تصاعد الأحداث واشتعال حرب إقليمية”.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة “الحياة”، أن توجه الشعوب العربية إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية، يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن جذب أموالهم للمنطقة".

وأكد عبدالمنعم السيد، أن المقاطعة هي تعبير شعبي عن الغضب مما يحدث لأهلنا بغزة.

عبدالمنعم السيد المقاطعات الاستثمارات الأجنبية حرب غزة العدوان الإسرائيلى

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