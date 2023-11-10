الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هبة جمال الدين: نتنياهو انتهى سياسيًا ويجب محاسبة إسرائيل على مجازر غزة

الدكتورة هبة جمال
الدكتورة هبة جمال الدين

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذة بالمعهد القومي للتخطيط والمتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد مستقبله السياسي بعد الهزيمة التي تلقاها في الحرب على قطاع غزة، مطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت جمال الدين، في حوار خاص لبرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، أن نتنياهو كان يسعى إلى السيطرة على غزة وتغيير الحدود السياسية لصالح إسرائيل، مستندة إلى عدة دراسات ومخططات غربية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك 300 ألف مستوطن يحملون أسلحة نارية في الأراضي المحتلة، ما يشكل خطرًا على أمن المنطقة.

وأشارت الأستاذة بالمعهد القومي للتخطيط، إلى أن إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين، وتعتقد أن القصف المستمر سيجبرهم على الاستسلام، لكنها فشلت في كسر إرادتهم ومقاومتهم، متوقعة أن تشهد إسرائيل أزمات وصراعات داخلية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والميليشيات المسلحة.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطيني حقائق وأسرار مصطفى بكرى إسرائيل

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