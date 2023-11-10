هبة جمال الدين: حماس تسعى لأسر الإسرائيليين والاحتلال يريد إسقاط السلطة الفلسطينية

كشفت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذة بالمعهد القومي للتخطيط والمتخصصة في الشأن الإسرائيلي، عن الأهداف والمخططات الخفية وراء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في الأراضي المحتلة.

وأوضحت جمال الدين، في لقاء خاص مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن حماس حاولت أن تأسر أكبر عدد ممكن من الجنود والمدنيين الإسرائيليين لتستخدمهم كورقة ضغط للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وأن هناك تواطؤا بين القيادة الإسرائيلية وحماس لتنفيذ هذه العملية، التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء من الجانبين.

وقالت إن هذه العملية هي جزء من صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء فكرة المحافظات وإسقاط السلطة الفلسطينية، وأن الاحتلال يسعى إلى تغيير الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لما تكشفه الوثائق الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مخاطر كبيرة ويحتاج إلى دعم عربي ودولي للتصدي لهذه المؤامرات والحفاظ على حقوقه ومقدساته وأرضه.