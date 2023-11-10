تقرير: رد الفعل في غزة يظهر تزايد الصدع بين الغرب ودول الجنوب العالمي

قالت صحيفة آسيا تايمز، إن الجنوب العالمي قادر على التحدث، إن لم يكن بصوت واحد، على الأقل مع جوقة غير متنافرة، حيث عدم التوازن صارخا، فقد صوتت 120 دولة لصالح قرار معروض على الأمم المتحدة في 26 أكتوبر يدعو إلى "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة، وصوتت 14 دولة فقط ضده.

ويشير العديد من المحللين إلى عالم ناشئ متعدد الأقطاب، حيث قام أعضاء الجنوب العالمي، كما كتبت، بصياغة مسار نشط جديد لعدم الانحياز.

من بين الذين صوتوا ضد القرار الولايات المتحدة وأربعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، امتنع نحو 45 عضوًا عن التصويت - بما في ذلك 15 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، ونادرا ما كانت عزلة الغرب واضحة إلى هذا الحد.

ووفق باحث نشر تقرير في آسيا تايمز قال من خلال ذلك، إن نصف الكرة الجنوبي والتي توصف أحيانًا بأنها "نامية" أو "أقل نموًا" أو "متخلفة" فهي تدل على خط الصدع الكبير هذا بين الشمال السياسي والجنوب إلى الواجهة مرة أخرى، إنه يعكس القوى التي ظلت في طور التكوين في الشؤون العالمية.

وفي حين أن قادة دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا كانوا من بين أشد المؤيدين لإسرائيل خلال الأزمة، فإن الأمر نفسه لا ينطبق على الدول غير الغربية.

وكانت القوى الصاعدة الرئيسية من الجنوب العالمي من بين الدول الأكثر إصرارًا خارج العالم العربي في انتقادها لهذا الدعم الغربي الذي لا يتزعزع لإسرائيل.

وكانت إندونيسيا وتركيا ـ وكل منهما تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين ـ انتقدتا بشدة حملة القصف الإسرائيلية على غزة، ردًا على مقتل 1400 إسرائيلي على يد مقاتلي حركة حماس.

ولكن انضم إليهم زعماء البرازيل وجنوب أفريقيا ودول جنوب الكرة الأرضية الأخرى في اتخاذ موقف حازم. وذهب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى حد وصف الحملة في غزة بأنها "إبادة جماعية" ــ وهو التعليق الذي رددته حكومة جنوب أفريقيا عندما استدعت سفيرها إلى إسرائيل في السادس من نوفمبر 2023 احتجاجا.

وبينما استخدمت الولايات المتحدة كلمة إبادة جماعية فيما يتعلق بالعمل الروسي في أوكرانيا، قالت إدارة بايدن بوضوح إن المصطلح لا ينطبق على الأحداث الجارية في غزة.

وكان عام 2023 هو العام الذي شهد وصول هذا الجنوب العالمي الأكثر حزمًا إلى مرحلة النضج.

بعض هذا هيكلي. وفي أغسطس استضافت جوهانسبرج قمة مجموعة البريكس ــ وهي كتلة تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ــ والتي تقدمت خلالها 21 دولة من مختلف أنحاء الجنوب العالمي بطلبات للانضمام. وقد تمت دعوة ستة بلدان للقيام بذلك: الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة - وسوف تنضم رسميًا في يناير 2024.

وستمثل مجموعة البريكس+ المكونة من 11 دولة 46% من سكان العالم و38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي المقابل، تمثل مجموعة الاقتصادات السبعة الرائدة، أو مجموعة السبع، أقل من 10% من سكان العالم و30% من الاقتصاد العالمي.