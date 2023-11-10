السفير حسام زكي: القمة العربية الطارئة ستناقش وقف إطلاق النار ورفض التهجير

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد في الرياض يوم السبت المقبل، ستبحث عدة ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية، من بينها وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن هناك توافقًا عربيًا كاملًا على رفض أي خطوة تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع القائم في القدس.

وتابع: "سيتخذ أعضاء الجامعة العربية قرارات سياسية عالية المستوى تعبر عن موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسيكون على الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأطراف المعنية".