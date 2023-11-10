منتقدًا الصمت الدولي.. بكري: الاحتلال يريد إبادة الفلسطينيين

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الصمت الدولي على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، معتبرًا أنه يتناقض مع المبادئ الإنسانية التي تدعيها المنظمات الدولية والحقوقية.

وقال بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن التطورات التي تجري في المنطقة تحتاج إلى تفسير، مشيرًا إلى أن صرخات الأطفال في غزة تناشد العالم الذي لا يتحرك.

وأوضح بكري، أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفيات في غزة وتعمل على إخراجها من الخدمة، مؤكدًا أن الإسرائيليين يريدون أن يجتثوا الشعب الفلسطيني من الجذور، لكن هذا أمل بعيد المنال.

وأضاف أن مصر تقوم بدورها الوطني والإنساني في دعم القضية الفلسطينية والتوسط لوقف العدوان، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بالتضامن مع غزة والضغط على الدول الكبرى لإنهاء الصراع.