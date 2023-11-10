الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمم المتحدة: قصف مستشفى الشفاء بغزة يعرض حياة الآلاف للخطر

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الأمم المتحدة أكدت أن قصف مستشفى الشفاء بغزة يعرض حياة الآلاف للخطر.

وأثناء البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية، وقع استهداف مكثف على قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث سُمعت أصوات الانفجارات في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أشار بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك اشتباكات بمحيط مستشفى الشفاء الطبي بالرصاص الحي، بين قوات الاحتلال ونازحين فلسطينيين في محيط مجمع الشفاء، حيث أطلقت القوات التي تحاصر المستشفى الرصاص الحي تجاه المستشفى، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 800 مصاب بمستشفى الشفاء في حالة حرجة.

القاهرة الإخبارية الامم المتحدة مستشفى الشفاء

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