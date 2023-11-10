الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام ملكاوى: الجيش الإسرائيلى يخسر 20 جنديًا يوميًا.. ونتنياهو لا يهتم

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهمه مجريات الحرب ولا يهمه الخسائر التي تقع بين جنوده.

وأضاف أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يوميًا يخسر من 30 إلى 40 جنديًا، في الحسبة العسكرية عندما يتم اصطياد دبابة وناقلة جنود لو حددناها بالمتوسط الحسابي فالدبابة بها 3 أفراد، وناقلة الجنود من 10 إلى 14 جنديًا، لو كانت هناك 8 ناقلات فإن هناك ما يقرب من 80 جنديًا، وإذا كانت معهم 10 دبابات فيكون هناك 30 جنديًا، فالخسائر على أقل تقدير فيها تكون 50% من الإصابات.

وأكد أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خسائر إسرائيل 2400 جندي منذ بدء العدوان وحتى يومنا هذا.

القاهرة الإخبارية نتنياهو الخسائر

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