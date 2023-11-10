"القاهرة الإخبارية": عدد الأطفال الشهداء فى غزة فاق نظيره فى جميع نزاعات العالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أعلنت أن عدد الأطفال الشهداء في غزة فاق نظيره في جميع نزاعات العالم بـ22 دولة منذ 2020.

وفي وقت سابق، قالت "الإسكوا"، إنه تحت وطأة الحصار بقطاع غزة الذي طال أمده، وسياسات الاحتلال التي تزداد فتكًا، والحرب الشرسة الحالية، والحصار الكامل لغزة، سيستمر الدمار وستتواصل الأزمات الإنسانية إلى أجل غير مسمى، في حين يعاني جميع سكان غزة من هذه الأعمال الوحشية يوميًا، مؤكدةً خلال دراسة لها، أن وضع النساء والأطفال في القطاع لا يزال أسوأ بكثير من وضع غيرهم من النساء والأطفال في المنطقة العربية والعالم.