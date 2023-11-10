"القاهرة الإخبارية": اشتباكات فى محيط مستشفى الشفاء ومخاوف من تعرضها للاقتحام

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن هناك قصفا مستمرا وعنيفا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه تم استهداف أحد المنازل برفح بغارة جوية منذ قليل.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك اشتباكات بمحيط مستشفي الشفاء الطبي بالرصاص الحي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 800 مصاب بمستشفى الشفاء في حالة حرجة.

وأضاف جبر أن مستشفى الشفاء ممتلئة بالشهداء، حيث أكد أن المولد الذي يُغذي الاستقبال هو الوحيد الذي يعمل حاليًا، وقد يتوقف في أي ساعة من اليوم.

ونوه مراسل “القاهرة الإخبارية”، إلى أنه من المحتمل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء، خاصة بعد حديث قادة الكيان المحتل بأن المقاومة الفلسطينية تختبئ بأنفاق تحت مستشفى الشفاء.