الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يفوز على التعاون ويعزز صدارته للترتيب بالدورى السعودى

الهلال يهزم التعاون
الهلال يهزم التعاون في الدوري السعودي

عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه التعاون 2/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريقان من محاولاتهما الهجومية حتى تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق ألكساندر ميتروفيتش ومحمد كنو في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

في المقابل توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام الفتح صاحب المركز الخامس.

وبهذا الفوز، حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققًا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

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أحداث المباراة

فريق الهلال استهل المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الثانية، تسديدة من ميتروفيتش لاعب الهلال من داخل منطقة الـــ6 ياردات جهة اليسار أبعدها مدافع التعاون إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وشهدت الدقيقة التاسعة، تسديدة قوية من محمد كنو لاعب الهلال من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس مايلسون دوس سانتوس من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وضاع الهدف الأول لفريق الهلال بعد تسديدة قوية من ألكساندر ميتروفيتش من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن.

وسجل فريق الهلال هدفًا عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 38 لكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود خطأ في بداية اللعبة.

فريق الهلال كثف من محاولاته في الشوط الثاني على أمل تسجيل هدف التقدم.

واستطاع ميتروفيتش أن يتقدم لصالح الهلال بعد ركلة حرة  للهلال نفذها مالكوم وصلت إلى ميتروفيتش فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

وأطلق محمد كنو رصاصة الرحمة لصالح الهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر المباراة بعد ركلة حرة للهلال بالقرب من منطقة جزاء التعاون نفذها محمد كنو بتسديدة من مرة واحدة سكنت أسفل يسار المرمى.

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