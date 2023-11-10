"قاتلنى وجاى تقولى شالوم".. أحمد شيبة يواصل تصدر ترند "يوتيوب" (فيديو)

يواصل المطرب الشعبي أحمد شيبة، تصدر ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بأحدث أعماله الغنائية "قاتلنى وجاى تقولى شالوم" والتي طرحها منذ أيام، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني المحاصر تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

واحتلت أغنية "قاتلنى وجاى تقولى شالوم" المركز السابع في ترتيب الأكثر مشاهدًة على الموقع، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة.

كلمات أغنية "قاتلنى وجاى تقولى شالوم"

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يا راجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلًا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات.

من ناحية أخرى، أدى المطرب أحمد شيبة مناسك العمرة على روح والدته، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر أحمد شيبة صورًا من أمام الكعبة بعد أداء العمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا على الصور قائلًا: "لبيك اللهم عمرة عن أمي، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".