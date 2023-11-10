المصرى للفكر والدراسات: مصر وقطر لهما ثقل سياسى تجاه القضية الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة أمير قطر اليوم للقاهرة خير دليل على أن الدولتين لهما وزن ثقيل في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

مناقشة القضية الفلسطينية

وأكد محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تعاظمت أهمية مباحثات اليوم خاصة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، حيث حديث الزعيمان كان واضحًا بصورة كبيرة في نصرة فلسطين أرضًا وشعبًا.

وأضاف في حديثه، أنه كان الحديث في هذه الزيارة يدور حول ضرورة حقن الدماء في قطاع غزة، وقف التجاوز الإسرائيلي الذي بسببه يموت أطفال ونساء غزة بصورة عشوائية ممنهجة.

الحل الأمثل للقضية

وتابع: "الحل الأقرب هو تجزئة ملف المحتجزين نظير وقف إطلاق النار من جانب العسكرية الإسرائيلية، الموقف العربي يميل إلى محاولة وقف إطلاق النار سريعًا لحق دماء الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك النظر في القضية لوضع حلول نهائية لها بما فيها الإفراج عن المحتحزين".