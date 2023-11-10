الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز محددات زيارة أمير قطر للقاهرة (فيديو)

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

كشف الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، عن أبرز محددات زيارة أمير قطر إلى القاهرة، موضحًا أن الزيارة تأتي في سياق عالمي إقليمي في تطور للقضية الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متكررة، إضافة إلى مطالبات دولية وعربية بوقف إطلاق النار ونزيف الدم.

وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل استجابت أمس قليلًا، لكن لا بد أن يكون هناك المزيد من الضغط من قِبل الدول العربية، لافتًا إلى أن زيارة أمير قطر تعد محاولة للتنسيق العربي لمحاولة المزيد من الضغط، بجانب ملف الأسرى.

إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات لإدخال المساعدات، منوهًا بأن الداخل الإسرائيلي يضغط أيضًا من أجل استرداد الأسرى الذين تم احتجازهم منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

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