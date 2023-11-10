ارتفاع التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات.. العلاقات المصرية القطرية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول العلاقات المصرية القطرية.

العلاقات المصرية القطرية:

وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

- تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التقارب السياسي والاقتصادي.

- تعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.

- شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.

- تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر.

- تشكل تحويلات المصريين بقطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.

- تنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

- الاتفاقيات تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية.

- الاتفاقيات تشمل حماية الاستثمارات والنقل والشباب والرياضة.

- الاتفاقيات تشمل التعليم والبحث العلمي.

- الاتفاقيات تشمل المجال الإعلامي والثقافي والأثري.

- توافق الرؤى يمهد الطريق لتحقيق طفرة في الاستثمارات المشتركة.

- التبادل التجاري زاد بنسبة 46% خلال عام 2022.

- فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين.

- استثمارات قطر بمصر تصل 121 مليون دولار بالربع الأول عام 2022.

- صادرات مصر لقطر ارتفعت بنحو 4.5 مليون دولار في عام 2021.

- واردات مصر من قطر سجلت 40.3 مليون دولار عام 2021.

- قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات.

- تنفيذ شراكات صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية.

- بلغ التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار في 2021.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار.