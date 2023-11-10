الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات.. العلاقات المصرية القطرية (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى وتميم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول العلاقات المصرية القطرية. 

العلاقات المصرية القطرية: 

وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

- تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التقارب السياسي والاقتصادي.

- تعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.

- شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.

- تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر.

- تشكل تحويلات المصريين بقطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.

- تنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

- الاتفاقيات تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية.

- الاتفاقيات تشمل حماية الاستثمارات والنقل والشباب والرياضة.

- الاتفاقيات تشمل التعليم والبحث العلمي.

- الاتفاقيات تشمل المجال الإعلامي والثقافي والأثري.

- توافق الرؤى يمهد الطريق لتحقيق طفرة في الاستثمارات المشتركة.

- التبادل التجاري زاد بنسبة 46% خلال عام 2022.

- فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين.

- استثمارات قطر بمصر تصل 121 مليون دولار بالربع الأول عام 2022.

- صادرات مصر لقطر ارتفعت بنحو 4.5 مليون دولار في عام 2021.

- واردات مصر من قطر سجلت 40.3 مليون دولار عام 2021.

- قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات.

- تنفيذ شراكات صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية.

- بلغ التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار في 2021.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار.

العلاقات المصرية القطرية العلاقات المصرية - القطرية قطر مصر ثالث أكبر مستثمر عربي

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