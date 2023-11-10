ارتفاع التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات.. العلاقات المصرية القطرية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول العلاقات المصرية القطرية.
العلاقات المصرية القطرية:
وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:
- تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التقارب السياسي والاقتصادي.
- تعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.
- شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
- تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر.
- تشكل تحويلات المصريين بقطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.
- تنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
- الاتفاقيات تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية.
- الاتفاقيات تشمل حماية الاستثمارات والنقل والشباب والرياضة.
- الاتفاقيات تشمل التعليم والبحث العلمي.
- الاتفاقيات تشمل المجال الإعلامي والثقافي والأثري.
- توافق الرؤى يمهد الطريق لتحقيق طفرة في الاستثمارات المشتركة.
- التبادل التجاري زاد بنسبة 46% خلال عام 2022.
- فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين.
- استثمارات قطر بمصر تصل 121 مليون دولار بالربع الأول عام 2022.
- صادرات مصر لقطر ارتفعت بنحو 4.5 مليون دولار في عام 2021.
- واردات مصر من قطر سجلت 40.3 مليون دولار عام 2021.
- قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات.
- تنفيذ شراكات صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية.
- بلغ التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار في 2021.
- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار.