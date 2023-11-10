الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

بحث التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

واتفقا الزعيمان خلال جلسة المباحثات على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كل المستويات بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، وبحثا أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف إطلاق النار ونزيف الدم.