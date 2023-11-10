الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

بحث التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

واتفقا الزعيمان خلال جلسة المباحثات على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كل المستويات بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، وبحثا أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف إطلاق النار ونزيف الدم.

امير قطر السيسي الرئيس السيسي جلسة مباحثات جلسة الشيخ تميم بن حمد

مواد متعلقة

"الطاقة المتجددة": هدفنا الحد من التغيرات المناخية وتوفير الطاقة النظيفة

باحث: البيت الأبيض أعلن عن الهدنة للضغط على سكان غزة بالاتجاه جنوبًا

جهود الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (فيديو)

متحدث الرئاسة: قمة مصرية قطرية بالقاهرة اليوم

أستاذ علاقات دولية: مصر نجحت في تغيير وجهة نظر العالم تجاه إسرائيل

"دعم مساعى إقامة الدولة".."إكسترا نيوز" توضح محاور السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمطار القاهرة

لقطات حية من قطاع غزة ترصد القصف الجوى والمدفعى لقوات الاحتلال

الأكثر قراءة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

طبيب عظام يرفض ترك "غزة المحاصرة" ويودع أسرته عند معبر رفح (فيديوجراف)

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس