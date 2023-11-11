عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

يهتم بجدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة الملايين من محبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العربية والعالمية والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعب كرة قدم في مختلف دول العالم.



مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدتها والاستمتاع بأداء اللاعبين الدوليين والمحليين خلال الموسم الحالي 2023/2024 وهى كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة 5:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة 5:00 عصرا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي نيوكاسل في تمام الساعة 7:30 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي رايو فايكانو ضد نادي جيرونا في تمام الساعة 3:00 عصرا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي ألميريا ضد نادي ريال سوسييداد في تمام الساعة 5:15 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي غرناطة ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 7:30 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي أوساسونا ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 10:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الهلال ضد نادي التعاون في تمام الساعة 6:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

موعد مباراة نادي الاتحاد ضد نادي أبها في تمام الساعة 9:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.