السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم بجدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة الملايين من محبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العربية والعالمية والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعب كرة قدم في مختلف دول العالم.
 

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدتها والاستمتاع بأداء اللاعبين الدوليين والمحليين خلال الموسم الحالي 2023/2024 وهى كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة 5:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة 5:00 عصرا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي نيوكاسل في تمام الساعة 7:30 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-11-2023 في الدوري والكأس وأبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية 2023

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي رايو فايكانو ضد نادي جيرونا في تمام الساعة 3:00 عصرا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي ألميريا ضد نادي ريال سوسييداد في تمام الساعة 5:15 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي غرناطة ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 7:30 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي أوساسونا ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 10:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-11-2023 والقنوات الناقلة

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الآن.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الهلال ضد نادي التعاون في تمام الساعة 6:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي الاتحاد ضد نادي أبها في تمام الساعة 9:00 مساءا وتذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports.

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جدول هدافي الدوري المصري 2023/2024

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات اليوم مباريات رياضة كرة القدم مباريات الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدوري السعودي

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