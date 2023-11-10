الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مباريات كرة القدم يتابعها الملايين حول العالم، فهي اللعبة الأكثر شعبية وهي اللغة المشتركة بين مئات الشعوب، ويهتم محبي كرة القدم بمتابعة مباريات كرة القدم سواء للدوريات المحلية أو الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-11-2023 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يواجة فريق الأهلي فريق الجونة ضمن مباريات الدوري المصري 2023-2024، وذلك بعد غدًا السبت الموافق 11 نوفمبر على ملعب خالد بشارة، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ووصل الأهلي إلى النقطة رقم 12، بعد أن فاز على سيراميكا كليوباترا على طريقته المفضلة +90، حين سجل محمد مجدي أفشة هدف الانتصار ليفوز الأهلاوية 2-1.

الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

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مواعيد مباريات اليوم 

مباريات الدوري السعودي

• الهلال يواجه  التعاون الساعة  5 مساء عبر قنوات  SSC HD
• الاتحاد يواجه  أبها الساعة  8 مساء عبر قنوات  SSC HD

مباريات الدوريات الأوربية

• أتلتيك بيلباو يواجه  سيلتا فيجو في مباريات الدوري الإسباني الساعة 10 مساء عبر قنوات  beIN Sports.

• ساسولو يواجه  ساليرنيتانا الساعة 7.30 مساء، في مباريات الدوري الإيطالي، ويتم نقلها عبر قنوات  AD SPORTS Premium 1.
• جنوى يواجه  هيلاس فيرونا الساعة 9.45 مساء، في مباريات الدوري الإيطالي، ويتم نقلها عبر قنوات  AD SPORTS Premium 1.
• بوروسيا مونشنجلادباخ يواجه  فولفسبورج في مباريات الدوري الألماني الساعة  9.30 مساء، ويتم نقلها عبر قنوات  beIN Sports.
• مونبلييه  يواجه  نيس في مباريات الدوري الفرنسي الساعة 10 مساء، ويتم نقلها عبر قنوات  beIN Sports.

مباريات الدوري التركي


• أنقرة جوجو يواجه فريق  أنطاليا سبور الساعة  7 مساء.

• طرابزون سبور يواجه  قونيا سبور الساعة  7 مساء.

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