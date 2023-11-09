الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

مران الاهلي
مران الاهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة السبت المقبل في إطار ‏منافسات بطولة الدوري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة ‏الجونة المرتقبة.‏

وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا ‏مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.‏

وتغلب الأهلي على سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب ‏المقاولون العرب.

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ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجونة، في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل ( موسم 2023/2024).

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