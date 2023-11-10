السادات: "حملة السيسى" تلقى تفاعلًا كبيرًا من المصريين

ثمَّن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، قرار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كل الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

وأضاف السادات في بيانٍ له، أن هذا القرار ليس جديدًا على حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي دائمًا ما يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية سواء الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن حملة الرئيس السيسي، تلقى تفاعلًا كبيرًا من معظم جموع المصريين.

وأوضح أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها، وتبذل جهودًا عديدة لوقف الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على اتخاذ ما يراه من قرارات تؤكد تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء.

وأشاد السادات بكلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وتأكيده رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلًا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات.