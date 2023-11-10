دقيقة حدادًا.. حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تنشر أبرز اللقطات من المؤتمر الثانى (فيديو)

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مؤتمرها الصحفي الثاني، أمس، للإعلان عن خطة عملها الفترة القادمة في المقر الخاص بالحملة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء بغزة، وفيه تم الإعلان عن تسخير كافة الإمكانيات والجهود المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي غزة، وكذا عرض أبرز إحصائيات وأرقام الحملة خلال الفترة الماضية.

في السياق، نشر الحساب الرسمي للحملة على «فيسبوك»، أبرز اللقطات من المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.



تسخير كافة الإمكانات لخدمة القضية الفلسطينية

وخلال المؤتمر أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر وفقًا لتوجيه السيد المرشح تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعمًا لأشقائنا في فلسطين، داعيًا جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤيتهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة ولبحث كافة الآراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على السيد المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

ووجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها، وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفعاليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد، وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا غزة.

الحملة غير نمطية

وأشار "فوزي" إلى أن المحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به السيد المرشح، فهي غير نمطية وقائمة على الحوار والتفاعل، ومرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي، ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من الحملة الانتخابية، كما أنها جامعة وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات، وجوهرها الشباب سواء بداخل مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، موضحًا أن الحملة طلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح.