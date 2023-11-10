الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران المنوفية: دعمنا للرئيس السيسى "رد جميل".. وأصبحنا قوة لا يقدر عليها أحد

الأنباء بنيامين مطران
الأنباء بنيامين مطران المنوفية

قال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، إن مؤتمر كنيسة مارجرجس لإعلان الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء من منطلق رد الجميل، حيث كان الرئيس حريصًا على الأقباط وإخوتهم مع المسلمين، ووحد المجتمع وجعله متماسكًا قويًا لا يقدر أحد على الدخول بينه.

وأضاف الأنبا بنيامين: "أذكر له الكثير من المواقف التي تجعل أي عاقل يتعاطف ويشجع فكرة إعادة ترشحه وانتخابه، ومنها حرصه على وحدة المجتمع وكلمته الشهيرة (طول ما إحنا إيد واحدة محدش هيقدر علينا)، فنقل للمجتمع فكرة الوحدة والقوة في توحيد الشعب المصري الذي لا يفرقه دين ولا جنس ولا لون".

وأضاف مطران المنوفية: "حرص على بناء مسجد وكنيسة بكل مدينة جديدة، وذلك لكي يجد الجميع مكانًا للعبادة، لأن العبادة لها تأثير شخصي على الإنسان، فهي توقظ الضمير والفكر السوي الذي يجعل الإنسان يحب ربه ويخلص لوطنه".

وتابع، أن الرئيس السيسي ليس شخصًا عاديًا، ويظهر ذلك في مؤتمرات  قادرون باختلاف من خلال حب الأطفال له، لافتًا إلى أن الأهم لنا كمصريين هو الأمان الذي نعيش فيه، وعندما ننظر لكل الدول المجاوره نجد حروبًا ونزاعات وتشتتًا، إلا أن مصر من الدول القليلة التي تنعم بالأمان.

وأكد الأنبا بنيامين، أن كلمته الشهيرة "اللي يبصلها هنسفه من على وش الأرض" أثلجت قلوبنا وجعلتنا نشعر بالقوة، كما أنه يقود مصرنا للأمان والسلام، خاصة أننا نعيش بوقت صعب وهو الشخص الوحيد الذي يصلح للمرحلة القادمة.

وأضاف مطران المنوفية، أنه بالنسبة للغلاء، أنه موجود بالعالم كله يعيش فترة مرحلة اقتصادية صعبة بسبب الحروب والمشكلات الدولية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتهاون ويبذل قصارى جهده حتى يوفر لشعبه كل احتياجاتهم.

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