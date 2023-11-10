تحرير 1208 محاضر تموينية وضبط 51 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، خلال الأسبوع الجاري حملات تموينية مكثفة بمختلف نواحي المحافظة، أسفرت عن تحرير 1208 محاضر تموينية.

تضمنت المحاضر المحررة 573 محضر مخالفات مخابز منها نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و635 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.

ضبط 1200 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير 4 محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت ما بين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 2طن مكرونة، 2 طن أرز، 1200 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته 5 طن أعلاف دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 2 طن و18 شيكارة دقيق بهدف التربح بطريقة غير شرعية.

وفى مركز الشهداء، تم تحرير محضر ين ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بحوزتهم 1 طن مكرونة، 1 طن عدس، 1،25 طن أرز بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر ين بمركز سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 3 طن و615 شيكارة دقيق بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، ومحضرين جنح بمركز تلا أحدهم ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم المجمدة بحوزته 500 كجم لحم مجهولة المصدر، وأخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته 1 طن دقيق، 500 كجم مكرونة بدون مستندات، وفي مركز ومدينة منوف تم تحرير 2 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 42 شيكارة دقيق بدون مستندات بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بطرق غير شرعية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.