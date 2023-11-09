الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تعلن عن تفاصيل فعاليات مؤتمرها "المستقبل الأخضر"

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلنت  جامعة المنوفية شروط وفعاليات برنامج المؤتمر الدولي "المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة.. الفرص والتحديات" الذي تنظمه ديسمبر المقبل، من منطلق توجهات القيادة السياسية نحو المستقبل الأخضر وتفعيل استراتيجية مصر 2030 ودورها في خدمة قضايا التنمية، والتمويل الخضر، والاستثمار، والاستدامة البيئية.

وتنظم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة.. الفرص والتحديات"، والمقرر انطلاق فعالياته في الخامس والسادس من شهر ديسمبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بالإدارة العامة للجامعة، بهدف التعرف على مفهوم التنمية المستدامة، وتحديد متطلبات الجامعة والمراكز البحثية والأكاديمية للتحول نحو جامعةخضراء، وتحديد الفرص والتحديات في الجامعات العربية والمراكز البحثية، توطيد العلاقات والشراكات الجامعية مع المؤسسات العالمية والمحلية.

تحديد محاور مؤتمر جامعة المنوفية “المستقبل الأخضر”

واجتمع الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة، باللجنة المنظمة للمؤتمر لوضع الخطط والتنسيق وتحديد محاور لتحقيق الاستفادة القصوي من أهداف المؤتمر ومحتوره التي تتمثل في البحث العلمى والصناعة والمستقبل الأخضر، الذكاء الاصطناعي والمشروعات البحثية للتوجه نحو المستقبل الأخضر، رؤى ومداخل التنمية المستدامة، النظم التعليمة والإستدامة البيئية الخضراء، إدارة الأزمات والكوارث البيئية والأداء المستدام في الوحدات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية.

حضر الاجتماع الدكتور يوسف الحسانين مقرر المؤتمر وأستاذ وعميد كلية الإقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية سابقًا، ومنسقا المؤتمر الدكتور محسن عزام وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، وأستاذ علم الإجتماع بآداب المنوفية، وعدد كبير من أعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

المستقبل الأخضر
المستقبل الأخضر
المستقبل الأخضر
المستقبل الأخضر
محافظة المنوفية أستاد جامعة المنوفية مؤتمر الأخضر ديسمبر المقبل التنمية المستدامة

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