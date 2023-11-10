كاتب فلسطيني لـ"الدستور": القمة المصرية القطرية مهمة جداً وعليها تنعقد الآمال

أكد الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن القمة المصرية القطرية مهمة جداً وعليها تنعقد الآمال، مشددا على أن القيادة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وهي تحاول مع كافة الأطراف المعنية من أجل وقف هذا العدوان .

وأضاف صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة تناولت وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير ممرات آمنة لوصول القوافل الطبية والغذائية والوقود إلى القطاع، كما تناولت إبرام هدنة وصفقة تبادل للأسري مع حركة حماس والمحتل الاسرائيلي وهذا الحل الوحيد لوقف هذه المحرقة التي يقترفها المحتل في كافة قطاع غزة.

الاحتلال تمادي في عدوانها علي قصف المدنيين

وأشار صافي إلى أن الاحتلال تمادى في عدوانه من خلال قصف المدنيين وقصف البيوت والمستشفيات والمساجد في كافة المحافظات في غزة تعرضت لقصف مستمر لليوم الـ٣٥ والاحتلال لم يتوقف في عملياته ضد المدنيين إلى أن وصل عدد الشهداء حتي الان إلى حوالي ١١ ألف ما بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال بالإضافة إلى جرح حوالي ٢٨ ألف بالإضافة إلى أن هناك ما يزيد عن ٣٠٠٠ آلاف تحت الأنقاض.

وأكد صافي ضرورة إيجاد القمة حلول سريعة لأن غزة تعيش نقص في المواد الغذائية والسلع المتنوعة والوقود والمستلزمات الطبية والعشرات من المستشفيات والمراكز الصحية والطبية توقفت وخرجت عن الخدمة بسبب نقص الوقود والمياه وعمليات النزوح من المدنيين في غزة وشمال غزة مستمرة بسبب عمليات القصف والقتل من قبل جيش الاحتلال في شوارع صلاح الدين وشارع الرشيد الجثث ملقاه على جنبات وجيش الاحتلال يمنع الاقتراب منها ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول اليها ويقوم بقصف القوافل الطبية والإغاثية تنفيذا لسياسة إسرائيل القتل والتجويع إلا أن شعب غزة متمسك بأرضه ولن يرحل.