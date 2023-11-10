الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادا لإجلاء مواطنيها في غزة.. تدريبات سرية لقوات "رينجرز" البريطانية (فيديوجراف)

قوات رينجرز البريطانية
قوات رينجرز البريطانية

أكد رئيس الأركان العامة البريطانية الجنرال باتريك ساندرز، أن القوات البريطانية تستعد للقيام بعمليات استخراج غير قتالية في أجزاء من المنطقة.

ومن المتوقع أن تقوم وحدة قوات "رينجرز" التابعة للجيش البريطاني بعمل جسر جوي إلى جانب القوات الجوية الملكية لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على فلسطين، لذلك يتدرب المئات من قوات النخبة البريطانية في لبنان لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في فلسطين.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل التدريبات السرية لقوات "رينجرز" البريطانية.

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غزة قوات رينجرز البريطانية البريطانية الجنرال باتريك ساندرز القوات البريطانية فلسطين

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