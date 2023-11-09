الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومى: نتنياهو كذاب وتم تفعيل الهدنة اليوم بالفعل

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، عن التضارب حول هدنة الـ4 ساعات، بين تصريحات البيت الأبيض وما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، نتنياهو لا تؤخذ كلماته بالمعنى الجدي وهو كاذب والكل يعرف ذلك عنه، لافتًا إلى أنه بالفعل تم تفعيل الهدنة اليوم.

وتابع: "نتنياهو كان واعد الناس في إسرائيل، إنه لن يقبل بهدنة إنسانية إلا بإطلاق سراح المحتجزين، فعندما سقطت تلك الورقة من يده، أصبح يعاني من تخبط، وبالتالي لم يكن غريبًا أن يخرج علينا بمثل هذه التصريحات".

وأكد الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أننا سوف نشهد في القريب إطلاق سراح المحتجزين المدنيين بعد تفعيل تلك الهدنة بشكل يومي.

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