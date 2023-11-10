الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 18 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

سجائر أجنبية - أرشيفية
سجائر أجنبية - أرشيفية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من إحباط محاولات بعض التجار غير الملتزمين بالقوانين واللوائح، حيث تم ضبط 18 تاجرًا لبيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة، وذلك بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيش ومراقبة لمفتشي الرقابة التموينية في المديرية، بهدف ضبط التجار غير الملتزمين بالأسعار المحددة رسميًا، وتم المرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن زفتي والمحلة وطنطا بالمحافظة.

ورصد 18 تاجرًا يقومون بـبيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، حيث يتراوحت الزيادة بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة، تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملة تعكس الرقابية الالتزام بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار

من حهته، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية التموين بالغربية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، مؤكدًا استمرار هذه الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية. يهدف ذلك إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

وعلى صعيد مواز، ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 202 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.

وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 202 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

محافظة الغربية وكيل وزاره التموين بالغربيه زفتي والمحلة وطنطا بيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية حماية حقوق المستهلكين الأصناف منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: فخورون بتصدر قرية نهطاى قائمة القرى الخضراء

محافظ الغربية يهنئ أهالي نهطاي بحصولها على القرية الخضراء

أهالي كفر خانوت البحري: "حياة كريمة" جاءت لتحقيق أحلام وآمال أبناء القرى

خلال حملات مكثفة.. إزالة 26 حالة تعد على الرقعة الزراعية في الغربية

محافظ الغربية يتفقد الأسواق والمنافذ من خلال مركز السيطرة الموحد

محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 375 أسرة بـ4 قرى في الغربية

"المشاركة السياسية أساس الديمقراطية" ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

أمير قطر: مباحثاتى مع أخى الرئيس السيسى تأتى فى مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع فى غزة

تعويضًا لخسائر الأسبوع.. ارتفاع جديد فى أسعار النفط العالمية

غزة تعيش كارثة إنسانية.. نص كلمة مصر فى القمة السعودية الإفريقية

6 مرشحين يتنافسون علي رئاسة نادي 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس