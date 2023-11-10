ضبط 18 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من إحباط محاولات بعض التجار غير الملتزمين بالقوانين واللوائح، حيث تم ضبط 18 تاجرًا لبيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة، وذلك بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيش ومراقبة لمفتشي الرقابة التموينية في المديرية، بهدف ضبط التجار غير الملتزمين بالأسعار المحددة رسميًا، وتم المرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن زفتي والمحلة وطنطا بالمحافظة.

ورصد 18 تاجرًا يقومون بـبيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، حيث يتراوحت الزيادة بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة، تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملة تعكس الرقابية الالتزام بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار

من حهته، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية التموين بالغربية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، مؤكدًا استمرار هذه الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية. يهدف ذلك إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

وعلى صعيد مواز، ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 202 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.

وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 202 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.