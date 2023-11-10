متحدث حزب حماة الوطن: مصر تضرب أروع الأمثال فى احتواء أشقائنا الفلسطينيين

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا بتوجيه الدعم المخصص للحملة الانتخابية لصالح فلسطين، وهذا يدل على جزيل الكرم والحالة الإنسانية التي ليست جديدة على الرئيس.

وأضاف "سليمان" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الدولة المصرية بذلك الأمر تضرب أروع الأمثال في احتواء أشقائنا الفلسطينيين والتعامل مع أزمة قطاع غزة بشكل يكتب في التاريخ يومًا ما.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن أن الحزب يقدم الشكر والتقدير لما قدمه سيادة المرشح الرئيس السيسي، خاصة أن الحزب من أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ البداية بتوجيهات الفريق جلال الهريدي.

التعامل مع الأزمة الفلسطينية مستمر في محافظات مصر

ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن إلى أن الحزب قدم قافلة مساعدات ببداية الأزمة بالتعاون مع التحالف الوطني، ويجمع في كل المحافظات تبرعات وما يعين على أن نرسل مرة أخرى مساعدات لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة الفلسطينية مستمر في كل ربوع ومحافظات مصر.