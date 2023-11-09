الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يرحب بدعوة المرشح عبدالفتاح السيسى بتوجيه الدعم المخصص للحملة لصالح فلسطين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الثاني اليوم، بأن المرشح الرئاسي وجّه بتخفيض الدعاية الانتخابية في ظل ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية.

وأكد الحزب استجابته لدعوة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتوجيه التبرعات التي كان من المقرر تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، وبينها "حياة كريمة"، لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعمًا لفلسطين.

وأشار الحزب إلى أنه كان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية منذ البداية بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، والمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في توجيه قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي فلسطين.

وأشاد حزب حماة الوطن بما تم إعلانه خلال مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بشأن تجميع كل مطالب الجهات والهيئات والنقابات المختلفة وغيرها في وثيقة لتسليمها للمرشح الرئاسي.

كما عبّر الحزب عن تقديره لجهود الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بعد تنظيم لقاءات متعددة مع عدد كبير من الجهات المختلفة وصلت لنحو 75 لقاءً، بينها 3 زيارات خارجية.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي الدعاية الانتخابية عبد الفتاح السيسي مؤسسات المجتمع المدني

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