الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي

يبدأ غدا السبت الموافق 11 نوفمبر المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق مهام عمله كرئيس للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر. 

كان قد أصدر المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوى، النائب العام السابق.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد قرر تعيين المستشار محمد شوقى عياد بمنصب النائب العام خلفًا للمستشار حمادة الصاوى النائب العام، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر الماضى.

المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ارهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة

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