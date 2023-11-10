غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

يبدأ غدا السبت الموافق 11 نوفمبر المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق مهام عمله كرئيس للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر.

كان قد أصدر المستشار محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوى، النائب العام السابق.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد قرر تعيين المستشار محمد شوقى عياد بمنصب النائب العام خلفًا للمستشار حمادة الصاوى النائب العام، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر الماضى.