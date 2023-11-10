أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودًا مكثفة منذ بداية الأزمة فى غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تبذل جهودا مكثفة منذ بداية الأزمة الأخيرة في غزة، وهناك اتصالات مكثفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رؤساء وقادة العالم، بجانب التنسيق والتشاور بين الدول العربية المختلفة.

وأضاف "بدر الدين" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التوقيت له أهميته خاصة مع استمرار الهجوم الوحشي من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، منوهًا بأن مصر تركز على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر وما يرفضه الفلسطينيون أنفسهم، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية تبذلان جهودا مكثفة من أجل الوصول إلى ما يمكن أن نطلق عليه "هدنة".