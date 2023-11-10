الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودًا مكثفة منذ بداية الأزمة فى غزة

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تبذل جهودا مكثفة منذ بداية الأزمة الأخيرة في غزة، وهناك اتصالات مكثفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رؤساء وقادة العالم، بجانب التنسيق والتشاور بين الدول العربية المختلفة.

وأضاف "بدر الدين" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التوقيت له أهميته خاصة مع استمرار الهجوم الوحشي من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، منوهًا بأن مصر تركز على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر وما يرفضه الفلسطينيون أنفسهم، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية تبذلان جهودا مكثفة من أجل الوصول إلى ما يمكن أن نطلق عليه "هدنة".

مصر جهود مكثفة غزة الازمة في غزة الازمة استاذ علوم سياسية الدكتور إكرام بدر الدين

مواد متعلقة

ضرورة استمرارية إدخال المساعدات لغزة.. جهود السيسى فى القضية الفلسطينية (فيديو)

جهاد الحرازين: نتنياهو يحاول تحقيق أى انتصار يعيد له الثقة أمام شعبه

الرئيس السيسى يؤكد رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

"الطاقة المتجددة": هدفنا الحد من التغيرات المناخية وتوفير الطاقة النظيفة

باحث: البيت الأبيض أعلن عن الهدنة للضغط على سكان غزة بالاتجاه جنوبًا

جهود الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (فيديو)

متحدث الرئاسة: قمة مصرية قطرية بالقاهرة اليوم

الأكثر قراءة

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين

غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال رشّت الفلسطينيين بمياه مخلوطة بمواد كيماوية أثناء الصلاة

دقيقة حدادًا.. حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تنشر أبرز اللقطات من المؤتمر الثانى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس