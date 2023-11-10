الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: القمة المصرية القطرية تؤكد اهتمام الدولة بالقضية الفلسطينية

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن انعقاد القمة "المصرية - القطرية" اليوم الجمعة، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالقاهرة، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وحرصها على استمرار وتكثيف الاتصالات الدولية على المستوى العربي والإقليمي من أجل تحقيق الإجماع الشامل على ضرورة إنفاذ هدنة فورية في قطاع غزة، والعمل على التوصل لاتفاق ملزم يضمن استدامة وصول المساعدات لأهالي غزة ووضع شروط لفتح معبر رفح.

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القمة المصرية القطرية

وأكدت النائبة نشوى رائف، في بيانٍ لها، أن القمة المصرية القطرية استهدفت بحث تطورات الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة، وضرورة التوصل لحلول فعلية تسهم في الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والعمل على اللجوء مرة ثانية للمسار التفاوضي بما يحقق الاعتراف أولًا بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

رفض تصفية القضية الفلسطينية

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى تأكيد الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد، رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري، تؤكد الرؤية المشتركة والموحدة فيما يتعلق بالأزمة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع انطلاق القمة العربية الطارئة المقرر عقدها غدًا السبت بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن تطابق وجهات النظر تجاه المحاولات المستميتة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لطرح فكرة نزوح الشعب الفلسطيني جنوبًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، حريص على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد لكل الانتهاكات والجرائم والخسائر الجسيمة التي يتعرض لها كل لحظة وحالة الترويع بأبشع الطرق للأطفال وغيرها من الأفعال التي تقشعر لها الأبدان وخطورة استمرار تلك الحرب الشنعاء على استقرار المنطقة العربية.

عضو مجلس النواب حزب الوفد المصرية القطرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالقاهرة قطاع غزة

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