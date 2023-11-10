الكشف عن قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة قبرص وجورجيا في تصفيات يورو 2024

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ إسبانيا، عن قائمة منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتين أمام كل من قبرص وجورجيا، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بألمانيا.

وشهدت القائمة استدعاء عدة أسماء جديدة مثل أليكس روميرو حارس مرمى ريال سوسيداد، الذي سيُعوض المصاب كيبا أريزابالاجا حارس ريال مدريد، إضافة لـ أليكس جارسيا لاعب جيرونا، ورودريجو ريكيلمي لاعب أتلتيكو مدريد فيما عاد خوسيه لويس جايا بعد تعافيه من الإصابة، بينما لم يتم استدعاء فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال بيتيس، رغم التقارير التي رجحت كفته من أجل التواجد في قائمة “ لا روخا” لفترة التوقف الدولية المقبلة.

قائمة منتخب إسبانيا

في حراسة المرمى: أوناي سيمون- أليكس روميرو- ديفيد رايا.

خط الدفاع: داني كارفاخال- خيسوس نافاس- روبن لو نورماند - باو توريس- إنيجو مارتينيز - خوسيه لويس جايا - أليخاندرو جريمالدو - دافيد جارسيا

خط الوسط: بابلو جافي - رودري هيرنانديز- ميكيل ميرينو- مارتن زوبيميندي- فابيان رويز- أويهين سانسيت - أليكس جارسيا - رودريجو ريكيلمي

خط الهجوم: ألفارو موراتا- خوسيلو ماتو- نيكو ويليامز- ميكيل أويارزابال- فيران توريس.

ويطير منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره القبرصي يوم الخميس 16 نوفمبر، على أن يستضيف جورجيا يوم الأحد 19 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع اسكتلندا، وكلاهما ضمنا التأهل إلى النهائيات التي ستُقام صيف العام المقبل في ألمانيا.