الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة على النازحين بمستشفى النصر فى غزة

الاحتلال
الاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، النار بكثافة على النازحين بمستشفى النصر في غزة، وذلك عقب أن طالبتهم بالخروج.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل فسفورية المحرمة دوليًا على مخيم الشاطئ قبل قليل.

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وتخطط قوات الاحتلال لمجزرة كبري في مستشفيات قطاع غزة، بزعم وجود قيادات لحركة حماس بداخلها.

وسبق، وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، اليوم الجمعة: سنفقد مئات آلاف الأبرياء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية قبل قليل، أن حجم الاحتياجات في غزة يفوق بكثير ما يصل إلى القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة: استنفدنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية، وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة عن الخدمة.

وناشد "القدرة" الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم العمل الفوري لدخول الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة عن استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منذ قليل محيط المستشفى.

قال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن الجميع يدعو لحماية المستشفيات، والاحتلال لا يكترث لأي مناشدات ويمعن في قصفه كل المستشفيات في قطاع غزة.

الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في  قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة على غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له اليوم، أن 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليًا نتيجة القصف الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين مستشفى النصر غزة الاحتلال المتفجرات الإعلامي الحكومي

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