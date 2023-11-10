الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يكلف حامد أحمد قائمًا بأعمال مركز ومدينة أبو النمرس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  قرارًا بتكليف حامد أحمد محمود سلامة، قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.
 

محافظ الجيزة يوجه رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة

ووجه محافظ الجيزة،  رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة.

 كما شدد المحافظ،  علي رئيس المركز بضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري والتأكد من التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة وخلال التوقيتات المحددة للمشروعات.


وفي سياق آخر، كانت محافظة الجيزة، قد شنت من خلال  مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر أكتوبر، والتي أسفرت عن تحرير 3482 مخالفة تموينية لبدالين تموينيين، ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محاضر، شمل ٨٤١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٠٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٣١ مخالفة توقف وغلق و١٧٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٩ مخالفات لعدم وجود ميزان و ٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.


وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٩٠٦ محاضر مخالفة شملت  ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٢٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠٧ مخالفات لعدم وجود ترخيص و٣٨٨ عدم وجود شهادة و١١١ مخالفة لتجار تموينيين.

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