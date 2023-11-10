الأنبا بشارة يشارك في الرياضة الروحية بمناسبة عيد مارجرجس بكنيسته ببنجع الدك

شارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابوقرقاص للأقباط الكاثوليك بمصر في رياضة مارجرجس بكنيسة مارجرجس بنجع الدك، وكان في استقباله الأب حبيب غطاس راعي الكنيسة.

تفاصيل اللقاء

وأعطى الكلمة الروحية الاب مايكل وليم راعي كنيسة مارجرجس والام تريزا بأبو قرقاص البلد حول أهمية سر الافخارستيا خاصة في حياتنا المسيحية فهي القمة والينبوع، وعلامة الانتقال من الظلام للنور وتجديد كل الخليقة. ومطلوب منا كتلاميذ للمسيح أن نجسد المحبة في حياتنا العملية وعلاقاتنا مع الجميع.

أهمية تفعيل وصية المحبة

وألقى الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للشعب حول أهمية تفعيل وصية المحبة علامة مميزة للإيمان المسيحي، فما احوجنا اليوم لشهود المحبة والخير والغفران في كنائسنا ومجتمعنا وعالمنا المعاصر.

وكان الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها، قد شارك أول أمس الأربعاء في الرياضة الروحية لكنيسة مارجرجس بدلجا، وكان في استقباله الاب يوحنا بولس والأب توماس سعد رعاة الكنيسة

بدأت الرياضة الروحية بالصلاة ومجموعه ترانيم ومدائح وكلمة ترحيب من راعي الكنيسة.

القي نيافته العظة عن موضوع حياة السهر والاستعداد من القديس متي (25-13)، وأن هناك نوعين من السهر الروحي في العلاقة مع الله والسهر الجسدي انشغال الانسان بذاته وبالآخرين، وحياة الاستعداد علي مثال العذاري الحكيمات، والسهر المقترن بالصلاة يقوي علاقتك بالله.

ثم الدورة داخل الكنيسة بأيقونة مار جرجس مع الألحان والمدائح. ثم الختام بالصلاة ومنح البركة الرسولية.

جدير بالذكر يتفقد نيافته كنائس الايبارشية التي تحمل اسم الشهيد العظيم مارجرجس. والمشاركة الفعالة مع ابناء الرعايا وعلامة حضور ومنح البركة.