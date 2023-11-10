الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يشارك في الرياضة الروحية بمناسبة عيد مارجرجس بكنيسته ببنجع الدك

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

شارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابوقرقاص للأقباط الكاثوليك بمصر في رياضة مارجرجس بكنيسة مارجرجس بنجع الدك،  وكان في استقباله الأب حبيب غطاس راعي الكنيسة. 

تفاصيل اللقاء

وأعطى الكلمة الروحية الاب مايكل وليم راعي كنيسة مارجرجس والام تريزا بأبو قرقاص البلد حول أهمية سر الافخارستيا خاصة في حياتنا المسيحية فهي القمة والينبوع، وعلامة الانتقال من الظلام للنور وتجديد كل الخليقة.  ومطلوب منا كتلاميذ للمسيح أن نجسد المحبة في حياتنا العملية وعلاقاتنا مع الجميع.

 أهمية تفعيل وصية المحبة

وألقى الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للشعب حول أهمية تفعيل وصية المحبة علامة مميزة للإيمان المسيحي، فما  احوجنا اليوم لشهود المحبة والخير والغفران في كنائسنا ومجتمعنا وعالمنا المعاصر. 
وكان الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها، قد شارك أول أمس الأربعاء في الرياضة الروحية لكنيسة مارجرجس بدلجا،  وكان في استقباله الاب يوحنا بولس والأب توماس سعد رعاة الكنيسة 

بدأت الرياضة الروحية بالصلاة ومجموعه ترانيم ومدائح وكلمة ترحيب من راعي الكنيسة.

القي نيافته العظة عن موضوع حياة السهر والاستعداد من القديس متي (25-13)، وأن هناك نوعين من السهر الروحي في العلاقة مع الله والسهر الجسدي انشغال الانسان بذاته وبالآخرين، وحياة الاستعداد علي مثال العذاري الحكيمات، والسهر المقترن بالصلاة يقوي علاقتك بالله.

ثم الدورة داخل الكنيسة بأيقونة مار جرجس مع الألحان والمدائح. ثم الختام بالصلاة ومنح البركة الرسولية.

جدير بالذكر يتفقد نيافته كنائس الايبارشية التي تحمل اسم الشهيد العظيم مارجرجس. والمشاركة الفعالة مع ابناء الرعايا وعلامة حضور ومنح البركة.

الانبا بشارة بشارة جودة إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك الكاثوليك بمصر رياضة مارجرجس

مواد متعلقة

متروبوليت اللاذقية يزور الأردن لإعلان عودة الشّركة الكنسيّة بين بطريركيتي أنطاكية والقدس

بطريرك القدس للاتين يترأس وقفة صلاة من أجل السلام فى الأرض المقدسة

القس أندريه زكى يشارك فى حفل تنصيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالوراق

غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بروض الفرج

اليوم انطلاق مولد احتفالات مار جرجس بالرزيقات حتى 16 نوفمبر

المدبر البطريركى للكلدان يستقبل سفير النمسا فى مصر بدار المطرانية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس لاون الكبير

تفاصيل برنامج زيارة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى دبي

الأكثر قراءة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس